Vinitaly tra successi e tensioni globali: parte da Verona l’edizione dei record

VERONA - È iniziata a Verona la 57ª edizione del Vinitaly, in un clima segnato da forti riflessi politico-economici internazionali. La rassegna si conferma una delle più importanti al mondo per il settore, con 4.000 aziende espositrici e 18 padiglioni occupati, mentre sono attesi buyer da 140 Paesi. Il comparto vitivinicolo italiano, con 8,1 miliardi di euro di export e un impatto economico diretto e indiretto pari a 45 miliardi, rappresenta una colonna portante del Pil nazionale, contribuendo per l’1,1% e impiegando quasi un milione di addetti.



Ma l’apertura di Vinitaly 2025 coincide con un momento di incertezza sui mercati globali: i nuovi dazi voluti dal presidente Usa Donald Trump alimentano timori tra i produttori italiani. Nonostante ciò, resta forte la partecipazione statunitense, con oltre 3.000 buyer americani, in linea con l'ultima edizione. Nutrite anche le delegazioni in arrivo da Canada, Cina, Regno Unito, Brasile, India, Singapore, Giappone e Corea del Sud. In Europa, spiccano Germania, Svizzera, Nord Europa e Balcani.



Al taglio del nastro hanno partecipato quattro membri del governo Meloni: Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Alessandro Giuli (Cultura), Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura). Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha sottolineato l’importanza della presenza istituzionale: attesi domani anche due Commissari europei, pronti a presentare il nuovo pacchetto Ue per il vino, già accolto positivamente dalle associazioni di categoria.