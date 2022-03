Vinitaly: presentati a New York 130 produttori di OperaWine

VERONA - Per Wine Spectator sono i 130 migliori vini d'Italia, testimoni della diversità e dell'autenticità del vino tricolore sul mercato americano e da oggi sono ufficialmente i protagonisti dell'11ma edizione di OperaWine 2022, la super degustazione in programma sabato 9 aprile alle ex Gallerie Mercatali di Verona, che come da tradizione farà da anteprima al 54/o Vinitaly (10-13 aprile).

La lista dei 130 produttori portabandiera, selezionati in rappresentanza di tutte le regioni italiane dalla più importante rivista enoica degli States, nonché la più influente al mondo, viene presentata oggi a New York nel corso di una conferenza stampa, aperta anche agli operatori professionali statunitensi, al ristorante Gattopardo, nell'ambito del roadshow di promozione e incoming per l'edizione 2022 del Salone internazionale dei vini e distillati. Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, "gli Stati Uniti sono sempre più mercato di riferimento per i Paesi produttori; come rileva l'Osservatorio Uiv-Vinitaly, la domanda Usa nel 2021 ha azzerato il Covid con gli interessi, grazie a un incremento delle importazioni complessive a valore del 26% sul 2020, ma anche del 14% rispetto al 2019. In questo contesto l'Italia si conferma, assieme alla Francia, produttore di riferimento con quasi un terzo del mercato di vini di importazione e un balzo a valore del 18%, a 2,26 miliardi di dollari. L'ampliamento della selezione di Wine Spectator a 130 vini è il segnale della costante crescita qualitativa del vino italiano su questa piazza strategica".

Al prossimo Vinitaly il focus inaugurale sarà dedicato anche al mercato Usa e al Canada, presenti alla quattro giorni b2b con un contingente straordinario di buyer, in collaborazione con Ice Agenzia. Sul podio della classifica regionale, la Toscana guida la squadra enoica di OperaWine 2022 con 36 produttori, seguita da Piemonte (20) e Veneto (19). A dominare, nelle valutazioni di Wine Spectator, sono i rossi con 97 etichette in degustazione: primeggiano le denominazioni di Barolo (15), Brunello (13), Amarone e Chianti Classico, entrambe a quota 9. Completano il super tasting dell'Italia enoica 22 vini bianchi, 9 sparkling e 2 vini dolci/passiti. Da Nord a Sud, sono nove le cantine new entry di OperaWine 2022, mentre sono 21 le 'all timer', ossia presenti dalla prima edizione del 2012.