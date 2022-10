Vincono 50mila euro ma non li ritirano: in Veneto caccia ai fortunati

VENEZIA - AAA cercasi vincitori che non hanno riscosso il premio da 50.000 euro. E’ caccia a tre fortunati distratti, in Veneto, che a luglio hanno vinto un grosso premio grazie all’iniziativa "Super Estate" di Super Enalotto Super Star, ma probabilmente non se ne sono accorti. Tra pochi giorni, rispettivamente il 10,12 e 14 ottobre ci sarà la scadenza per il ritiro della somma e dopo sarà troppo tardi per riscuotere il premio.

A tutti e tra spetta una cifra di 50.000 euro e poiché in questi mesi nessuno si è fatto vivo Sisal ha lanciato un appello ai residenti della Regione Veneto, chiedendo di controllare i propri biglietti se si è giocato nell’ambito dei concorsi n.83 di martedì 12 luglio, n.84 di giovedì 14 luglio e n.85 di sabato 16 luglio. I vincitori hanno giocato a Borgo Veneto, in provincia di Padova, a Venezia e a Caldogno, in provincia di Vicenza.