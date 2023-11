Vincono 20 milioni alla lotteria e non lo dicono a nessuno, nemmeno ai figli

La fortuna ha baciato un vincitore di 22 milioni di dollari, ma la sua scelta successiva ha sorpreso molti. Preferendo che i suoi figli non crescano nell'attesa di una manna finanziaria, il vincitore ha scelto di mantenere il premio segreto, nemmeno i suoi due figli adolescenti ne sono a conoscenza. "Mia moglie ed io abbiamo deciso consapevolmente di mantenerlo segreto. Non l'abbiamo detto nemmeno ai nostri due figli adolescenti", ha spiegato il padre fortunato nel corso di una recente puntata del podcast "The Ramsey Show".

Questa decisione è motivata dal desiderio di educare i propri figli al valore del duro lavoro, piuttosto che farli crescere nell'aspettativa di un'eredità futura. " Non vogliamo che crescano come persone che aspettano. Sai, aspettare che moriamo per poter ereditare i nostri soldi. Voglio che scoprano cosa vogliono fare nella vita e si mettano al lavoro", ha spiegato, aggiungendo che questa scelta non è legata all'avidità, ma al bene dei loro figli.

Il vincitore non ha condiviso la notizia nemmeno con parenti e amici, temendo che l'annuncio possa attirare richieste di aiuto finanziario. Al fine di assistere chi è più vicino a loro senza rivelare la vincita, la coppia ha deciso di utilizzare una copertura, affermando di aver ricevuto "una piccola eredità da uno zio" sufficiente a fornire aiuti discreti. Il padre ha comunque assicurato che non nasconderà il segreto per sempre.