Vince un milione di euro alla lotteria e non lo sa: l'incredibile scoperta solo mesi dopo

Immaginate di vincere un milione di euro e non accorgervene per mesi, continuando la vita quotidiana senza sospettare nulla. Questo è esattamente ciò che è successo a Deborah Burgess, 56 anni, di Wigston, Leicestershire. La straordinaria storia di Deborah ha inizio quando, in agosto, decise di provare la fortuna acquistando online diversi biglietti della lotteria durante una fase di convalescenza. La donna - come riferisce il tabloid britannico The Mirror - fu ricoverata in ospedale per una trasfusione di sangue. Durante il periodo di debolezza, Deborah giocò casualmente i numeri della fortuna sperando in un cambiamento nella sua vita. Il colpo di fortuna si materializzò, ma Deborah ne era all'oscuro. I numeri vincenti avevano consegnato alla donna non solo un milione di euro ma anche un bonus durante l'estrazione. Tuttavia la 56enne era concentrata a riprendersi.



Mesi dopo, una scoperta incredibile avvenne quando Deborah decise finalmente di aprire le mail della National Lottery. Inizialmente, credendo si trattasse di una truffa, ignorò le comunicazioni della lotteria. Solo quando una telefonata confermò la veridicità delle email, Deborah si rese conto di essere milionaria da mesi senza saperlo.

"Quando leggevo le mail della National Lottery credevo si trattasse di una truffa e le ignoravo", ha dichiarato la sorpresa vincitrice. La vita di Deborah, fatta di acquisti oculati, offerte e risparmi per l'istruzione dei figli, è cambiata improvvisamente. La fortuna aveva bussato alla sua porta.