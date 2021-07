Vince 64mila euro ma non si presenta a ritirare il premio

VERONA - Mancano solo 8 giorni per riscuotere la vincita da oltre 64mila euro realizzata a Poiano di Valpantena (VR).

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, spiega agipronews, il giocatore non si è ancora presentato per la riscossione della vincita – avvenuta nel concorso n. 46 di sabato 17 aprile 2021, presso il punto vendita Sisal Emmebi di Ballarin Alma situato in Via Poiano 30. I termini per la riscossione – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo venerdì 16 luglio.

La giocata da 7 euro è stata convalidata con 7 numeri per 7 combinazioni: una scelta che ha portato il vincitore a realizzare 2 punti 5 da 31.275,81 euro ciascuno e 5 punti 4 da 321,37 ciascuno, per un totale di oltre 64mila euro.