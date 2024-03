Vince 600mila euro e il giorno dopo va a lavoro come se nulla fosse.

A riportare la notizia il Mirror. Un uomo di 28 anni, di origini rumene ma residente in Inghilterra da qualche anno, è riuscito nel sogno di molti, vincere alla lotteria.

Grazie al Best of the Best plc, un concorso settimanale online, l’uomo ha vinto una cifra intorno ai 600mila euro, l’equivalente di 20 anni di lavoro. Nonostante ciò il giorno dopo la notizia si è presentato lo stesso a lavoro, continuando la sua vita come se niente fosse successo.

Un esponente della BOTB ha dichiarato: “Ha intenzione di spendere i soldi per una nuova casa per lui e la sua famiglia. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare alle persone la possibilità di vincere fantastici premi. Deve essere la migliore mancia che un fattorino abbia mai ricevuto”