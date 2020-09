Vince 500mila euro con un Gratta e Vinci regalatole dall’edicolante per il suo compleanno

FOTO - immagine di repertorio

PORDENONE – È proprio vero che la realtà supera la fantasia! Ieri mattina all’edicola di viale Grigoletti a Pordenone, il titolare Giuseppe Fiaccavento ha avuto un pensiero gentile per una cliente che sapeva compire gli anni: un Gratta e Vinci.

Un biglietto come tanti se non fosse stato che le ultime due cifre erano 46, come l’anno di nascita del papà che non c’è più, da qui la scelta: un gesto scaramantico che ha avuto un esito inaspettato. La cliente, che non aveva programmato di festeggiare il compleanno in segno di gratitudine, per il pensiero gentile, ha subito grattato il biglietto.

Si può quindi ben immaginare lo stupore della donna e dell’edicolante quando dopo aver tolto la patina argentata dal Gratta e Vinci ne è uscito il messaggio che annunciava la vittoria di ben 500mila euro. Non male per un inatteso regalo di compleanno! Fiaccavento entusiasta per l’accaduto ha mantenuto il riserbo sulla vincitrice.