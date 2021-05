Vince 26 milioni alla lotteria: non potrà incassarli perché il biglietto si è disintegrato in lavatrice

CALIFORNIA - Pare non potrà far nulla per avere i 26 milioni di euro che ha vinto alla lotteria Super Lotto Plus. Una donna californiana ha scoperto di recente di aver vinto alla lotteria ma il biglietto che, così per gioco, aveva acquistato era rimasto nella tasca di un paio di pantaloni, e con essi era stato lavato in una lavatrice pubblica, disintegrandosi.

Il biglietto era stato acquistato a Norwalk, in una stazione di servizio. E sono stati proprio i gestori dell’attività che hanno capito a chi avevano venduto il biglietto vincente. A loro infatti rimane il numero corrispettivo, e gli estremi di quando l’hanno venduto.

Come riporta la stampa californiana, la donna, che in un primo momento non si era preoccupata di aver lavato e distrutto il biglietto, quando è stata avvertita della vincita, ha chiesto di esaminare i filmati delle videocamere di sorveglianza che attestino il fatto che fu lei ad acquistare il milionario biglietto. La sua richiesta sarà presa in considerazione, ma la scadenza per riscattare il premio è ormai passata.

19,7 dei 26 milioni andranno alle scuole pubbliche della California, se la donna non riuscirà in qualche modo a prendersi il premio.