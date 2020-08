Villorba, il Padel fa 200 iscritti in 90 giorni: è già una moda la disciplina Covid free

TREVISO - In appena 90 giorni di attività lo 0422 Padel Club di Villorba, la prima esperienza nata in provincia di Treviso, ha già raccolto 200 iscritti e si appresta ad aprire anche nel capoluogo. Il Padel è una disciplina che deriva dal tennis.



Per sottolineare il traguardo la sottoscrizione della convenzione sport con Centro di medicina Villorba, che oltre alla supervisione sportiva prevede anche scontistica 10% su numerose prestazioni.



A sottolineare il connubio tra sport e salute, si è tenuto l'altra sera presso la sede dello 0422 Padel club di Villorba un incontro formativo ed informativo sui temi della prevenzione dagli infortuni e della correzione dei difetti visivi.



Con la formula snella del talk alimentato dalle domande dei partecipanti, sono intervenuti il dott. Nicola Martino, radiologo, sullo screening nella diagnostica, e il dott. Federico Anselmucci, oculista, sul training e correzione della vista nell’attività fisica.



L’iniziativa, la prima dalla fondazione del club, è stata anticipata dai saluti benauguranti del presidente della commissione consiliare sport della Regione del Veneto, Alberto Villanova, e dall’assessore allo sport Egidio Barbon e dall’assessore al Sociale del Comune di Villorba, Francesco Soligo.



A tirare le fila Marta Conean, titolare del 0422 Padel Club e delegata europea per il Padel come membro della Federazione Italiana Tennis, che ha raccontato come anche in periodo di restrizioni Covid-19 il padel sia un gioco da praticare, in quanto garantisce divertimento in sicurezza, per il distanziamento tra tutti i giocatori in campo.



L’incontro si è concluso con un brindisi per l’avvio della nuova attività sportiva, che porta in totale le discipline a 22, un nuovo record di attività sportive per il comune trevigiano che si posizione tra le eccellenze a livello regionale veneto. L’aperitivo è stato curato dalla Cantina Pizzolato Organic Wine di Villorba.