Villorba, domenica stop alle auto a Lancenigo

VILLORBA - Nuova domenica ecologica nel comune di Villorba. A partire dalle 10.30 e fino alle 18.30 il centro abitato di Lancenigo sarà chiuso alle auto per limitare gli effetti dello smog e delle polveri sottili, così come previsto dalle misure approvate dalla Regione e sensibilizzare i cittadini riguardo la difesa dell’ambiente.



In particolare, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Soligo, sarà vietata la circolazione delle auto a motore a combustione e ibridi lungo via Galanti, via Chiesa di Lancenigo, via Udine, via Venezia, via Gorizia, via Vittorio Veneto. Dalle ore 10.30 il Gruppo Scout sarà coinvolto nella pulizia di via Galanti e dei parchi di via Gorizia e via Chiesa di Lancenigo.



All’intero dell’area interessata dalle chiusure potranno transitare solo i mezzi elettrici, bus di linea e turistici, taxi e autovetture del servizio car-sharing, veicoli al servizio di portatori di handicap, assistenza, soccorso e forze dell’ordine.