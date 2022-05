Villa Margherita, un progetto da 2,2 milioni per la riqualificazione candidato per il Pnrr

TREVISO - “L’operazione “Parfum Treviso” ci consentirà di avere risorse anche per sistemare villa Margherita che si andranno ad aggiungere ai 2,2 milioni di euro richiesti col progetto di riqualificazione presentato per il Piano di di Ripresa e Resilienza”. Così il sindaco Mario Conte dopo le recenti polemiche sullo stato di degrado e abbandono di parti consistenti del complesso di villa Margherita a seguito del crollo di parte del muretto di sponda caduto nel Limbraga lo scorso fine settimana.



“Grazie a questi fondi sarà possibile riqualificare il molinetto di Villa Margherita, e rifare i percorsi di viale Vittorio Veneto dove andremo a togliere l'attuale pista ciclabile per realizzarne due monodirezionali ai lati della strada, liberando così i vialetti pedonali”, spiega il primo cittadino.



In generale il progetto “Parfum”, per il quale arriveranno i 15 milioni richiesti, punta a realizzare la rete di collegamenti ciao pedonali, giardini e aree verdi in città e nei comuni limitrofi. “Tra le opere previste realizzeremo anche una pista ciclabile sopra il cavalcavia della stazione destinata a collegare la zona Terraglio alla Restera”.

Leggi anche: