Vigilio Biscaro alla guida dei pensionati della Cgil trevigiana

TREVISO - Classe 1952, trevigiano doc, residente a Villorba, Vigilio Biscaro raccoglie il grande lascito di Paolino Barbiero che conclude otto anni di mandato alla guida dello Spi Cgil di Treviso. Biscaro è stato eletto ieri alla presenza del segretario generale Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti, con 59 voti favorevoli e una scheda bianca.



Il nuovo leader dei pensionati del sindacato trevigiano è entrato in Cgil prima come componente del Consiglio di fabbrica in un’industria della carta del trevigiano, poi ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale dell’allora Filis Cgil, dal 1985 al 1989, per passare successivamente ai metalmeccanici come segretario generale della Fiom Cgil Destra Piave e membro del direttivo nazionale dal 1989 al 1996. Dal 2006 fino al 2019, è stato membro della segreteria provinciale della Fillea Cgil.



Da sempre uomo di sinistra, dal 1975 al 1980 è stato, inoltre, consigliere comunale per il PCI a Villorba, dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario della sezione del partito.



A Biscaro il compito di guidare il sindacato dei pensionati della Cgil di Treviso, il maggiore tra gli Spi del Veneto che oggi conta 42mila iscritti, in questo difficile momento raccogliendo, in particolare, il grande patrimonio della contrattazione sociale con le amministrazioni locali, Ulss, trasporto pubblico, assistenza socio-sanitaria, costruito negli anni da Paolino Barbiero, che per la Cgil seguirà nuovi progetti che guardano alla rigenerazione urbana di aree dismesse nel territorio della Marca.