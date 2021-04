Vigili salvano i gatti nella casa pericolante

SACILE - Nuovo edificio residenziale a Sant’Odorico di Sacile: al lavoro per l'abbattimento di una ex casa colonica.



All’interno del rudere era presente da tempo una nutrita colonia felina. Gli animali erano accuditi da diversi volontari.



Ieri sono dovuti però intervenire i Vigili del Fuoco perchè due gatte avevano figliato al piano superiore della casa pericolante.



Da qui la richiesta di spostare gli animali prima dell’abbattimento del rudere. Ieri a metà pomeriggio l’intervento per liberare la casa. OT