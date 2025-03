I vigili del fuoco salvano la cagnolina Alma intrappolata nel garage in fiamme

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti in via Capponi a Padova per un incendio divampato all’interno del garage di un’abitazione a schiera, nel pomeriggio di domenica 23 marzo, alle 15:20. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla centrale con un’autopompa e un’autobotte per un totale di sette operatori, coordinate dal funzionario di guardia, hanno rapidamente spento le fiamme. L’incendio ha completamente distrutto il contenuto del garage, tra cui un motorino, una lavatrice, attrezzi e altri materiali. L’incendio ha causato danni anche allo scantinato, mentre il fumo ha invaso l’abitazione ai piani superiori. Momenti di apprensione per Alma, un cane meticcio che si trovava all’interno, ma che è stato tratto in salvo senza conseguenze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo le 18:00.