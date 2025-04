I vigili del fuoco salvano la cagnolina “Bora” dalle acque del canale

ROVIGO - Disavventura a lieto fine per un cane Amstaff finito in un canale a Castelnovo Bariano, nella provincia di Rovigo. I vigili del fuoco sono stati allertati da una signora che durante una passeggiata aveva notato un cane nel canale che stava annegando. A salvare Bora ci ha pensato la squadra del distaccamento di Castelmassa giunta sul posto: un operatore si è calato nel canale e l'ha recuperata. Bora era rimasta ferita a una zampa nel tentativo di risalire le sponde in cemento. Dopo il recupero, Bora è stata riaffidata al legittimo proprietario che l'ha poi trasportata dal veterinario per le cure del caso.