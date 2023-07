Vietata la doccia nella vasca in piedi! Quando il divertimento si trasforma in un bagno di guai

Estate: tempo di docce a go go. Ma attenzione a come le fate. E' incredibile come anche le azioni più semplici della nostra vita quotidiana possano nascondere insidie legali. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una coppia di inquilini che, inconsapevoli di stare commettendo una grave infrazione contrattuale, hanno scatenato una battaglia legale inaspettata e umida.



Sì, avete capito bene: stiamo parlando della doccia in piedi. Mentre alcuni preferiscono rilassarsi sotto un soffione, altri prediligono immergersi nella comoda vasca da bagno. Ma cosa succede quando i proprietari di vasche da bagno decidono di sfidare la gravità e sperimentare il piacere di una doccia verticale nella propria vasca? Ecco il punto critico.



La doccia nella vasca da bagno può trasformarsi in un problema, come dimostra una sentenza giudiziaria che sembra presa da un episodio di un programma comico. Sì, avete capito bene, cari lettori, anche le questioni più stravaganti possono finire sotto la lente della giustizia.



In sostanza, sembra che gli inquilini possano essere vietati dal fare la doccia in piedi in determinate circostanze. I tribunali si sono già pronunciati su questa spinosa questione e hanno emesso sentenze sorprendenti. Il motivo? Evitare la formazione di muffa nei bagni e, al contempo, evitare una battaglia legale su chi debba sostenere i costi per la rimozione di quella fastidiosa muffa.



Ebbene sì, fare la doccia nel modo sbagliato può trasformarsi in un atto contrattualmente illecito per gli inquilini. Durante la doccia o il bagno, l'umidità si diffonde inevitabilmente nell'appartamento. Se non si aera adeguatamente, la muffa può prosperare. Nel peggiore dei casi, questo può portare a danni strutturali o difetti. Ecco perché fare la doccia in piedi può essere una questione regolamentata dal contratto di locazione. Ad esempio, se non tutto il muro del bagno è piastrellato, addio doccia in piedi!



Questa strana situazione è stata discussa in tribunale, in un'aula del Tribunale regionale di Colonia. E cosa vi possiamo raccontare? Una coppia di inquilini, che abitava nello stesso appartamento dal lontano 1984, utilizzava la doccia in piedi, proprio come molti di noi. Tuttavia, era inevitabile che delle schizzi d'acqua raggiungessero la parte non protetta del muro. Il risultato? Muffa nel bagno!



Di fronte a questa situazione un po' bagnata, la coppia ha deciso di citare in giudizio il proprio locatore, chiedendo di rimuovere la muffa. Ma non è finita qui! Gli inquilini avevano anche intenzione di ridurre l'affitto del dieci percento per diversi anni. La questione è giunta in appello, e i giudici di Colonia hanno emesso la sentenza: il locatore aveva ragione! A causa dell'altezza delle piastrelle, fare la doccia in piedi era davvero contrattualmente illecito. Il bagno non era adatto a tale utilizzo. Quando inevitabilmente il muro si bagnava durante la doccia, i danni non potevano essere evitati.



Pertanto, ricordate: quando fate la doccia, prestate attenzione alla vostra posizione e, per evitare guai legali, assicuratevi che il vostro muro sia adeguatamente protetto. E se non lo è, potrebbe essere il momento di considerare una ristrutturazione. Buona doccia a tutti! E attenzione a non scivolare sulla vasca.