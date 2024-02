Vieta alla figlia di frequentare la compagna di classe perché “non è abbastanza intelligente”

Una madre ha suscitato una vivace discussione online dopo aver ammesso di aver separato sua figlia dalla sua amica d'infanzia, giudicandola meno intelligente. La storia è emersa su un noto forum di Reddit chiamato "Am I The A**hole" ("Sono Io il Testa di Cazzo"), dove la donna ha condiviso i dettagli sotto pseudonimo, cercando opinioni sulla sua condotta. Nel post, la madre ha raccontato che sua figlia, chiamata "Sophie" e attualmente frequentante le scuole medie, era stata amica intima di una bambina di nome "Kat" fin dai tempi dell'elementari. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla donna, le due hanno incominciato a prendere strade diverse una volta giunte alle scuole medie.



Il motivo della separazione, come spiegato dalla madre, risiederebbe nelle differenze di rendimento accademiche. Durante il passaggio alle medie, gli studenti sono stati suddivisi in classi normali e avanzate per materie come matematica e scienze. Mentre Sophie è stata collocata nel programma avanzato, Kat è rimasta nella classe normale. "Tutte le altre materie sono ancora insieme", ha precisato la madre, "ma Sophie ha iniziato a sentirsi frustrata durante i progetti di gruppo, quando ha notato che il lavoro di Kat non era all'altezza delle sue aspettative. Così le ho detto di non lavorare più con lei". La decisione della madre ha scatenato un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno espresso disapprovazione per il suo comportamento, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della comprensione tra i bambini di diverse abilità.