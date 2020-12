Vienna, un corvo scova una bustina di marijuana e la mangia

VIENNA - I nostri amici animali non smettono di stupirci, e dopo tanti modelli, per la prima volta ecco il corvo-corriere della droga! In realtà capita piuttosto spesso che i corvi si notino con particolari “regalini” nel becco. Ma un corvo austriaco di Brunnenmarkt nel distretto di Ottakring si è fatto davvero distinguere perché è ritornato a casa con una bustina di marijuana nel becco! Ovviamente il passante che l’ha scoperto non si aspettava certo di trovare il corvo mentre faceva uno spuntino illegale con della droga.

L’ipotesi più probabile è che la bustina sia caduta ad uno spacciatore che passava per strada oppure che il corvo si sia introdotto nell’abitazione di qualche pusher. Molti uccelli a Vienna vivono di rifiuti, e nel terzo distretto si avvicina un duro periodo invernale per loro. Questo potrebbe essere il motivo per cui questo corvo ha scelto una borsa piena di cannabis piuttosto che un pezzo di pane.

Tuttavia il testimone che ha scattato con il suo cellulare le foto postate poi sui social e diventate virali, ha dichiarato in proposito: “Non ho mai sentito nulla di simile nella mia vita”. E ha poi continuato cogliendo l’ironia di quanto accaduto: “A questo punto la polizia che dispone ovviamente di cani poliziotto addestrati per scovare la droga, tuttavia non può escludere che in futuro possa ricorrere anche ai corvi antidroga!”. Gli amanti degli animali possono stare tranquilli: consumare foglie di marijuana non è dannoso per gli uccelli. La sostanza inebriante THC viene creata solo quando la pianta brucia. In natura, agli uccelli piace persino fare uno spuntino con i semi di cannabis.