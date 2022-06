Video virale del Queen's Platinum Jubilee Party - VIDEO

INGHILTERRA – Irresistibile la versione rock di Elisabetta II che a sorpresa apre il video delle sue celebrazioni di sabato scorso con l'orso Paddington, per il Queen's Platinum Jubilee Party. La sovrana segue il ritmo della celebre canzone “We Will Rock You” dei Queen con il cucchiaino su una tazzina da te, insieme al beniamino dei più piccoli, mentre Adam Lambert intona l’iconico brano della storica band.



Una versione davvero formidabile di “We Will Rock You” che si conclude con una performance del chitarrista May. Doveroso ricordare che ad iniziare il secondo concerto per commemorare il Giubileo d’oro della Regina Elisabetta è stato proprio il chitarrista dei Queen Brian May suonando l’inno nazionale sul tetto di Buckingham Palace. Tocca proprio dirlo, gli inglesi in queste cose ci sanno fare: unico motivo di nostalgia la mancanza del grande Freddie Mercury.