Video porno sui social, candidato a sindaco di Parigi si ritira

L'ex portavoce del governo francese, e candidato del partito di Emmanuel Macron a sindaco di Parigi, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni del prossimo marzo a seguito della pubblicazione di un video a contenuto sessuale.



"Un sito Internet e i social media hanno pubblicato attacchi ignobili alla mia vita privata", ha dichiarato Benjamin Griveaux spiegando di aver deciso di ritirare la sua candidatura perché "non voglio esporre la mia famiglia e me stesso ad altri attacchi, dal momento che tutto è permesso". Dimessosi dall'incarico ministeriale lo scorso anno per la candidatura a sindaco della capitale per il partito 'En March', Griveaux non era riuscito finora ad avere un grande impatto, con i sondaggi che lo danno al terzo posto dopo la sindaca socialista uscente Anne Hidalgo e la sfidante conservatrice Rachida Dati.



Lo scandalo è esploso quando, mercoledì sera, un sito ha pubblicato un video con dei messaggi indirizzati a una donna che sarebbero stato inviati da Griveaux.



Nell'annunciare il ritiro della sua candidatura, l'esponente del partito di Macron ha denunciato: "Da oltre un anno la mia famiglia ed io siamo oggetto di dichiarazioni diffamatorie, menzogne, voci, attacchi anonimi, diffusione di conversazioni private e minacce di morte". "Come se questo non fosse bastato, ieri è stato raggiunto un nuovo livello", ha detto ancora.



Ora il segretario di 'La République En Marche!', Stanislas Guerini, dovrà riunire l'esecutivo del partito per discutere i possibili nuovi candidati alle elezioni municipali parigine. E' comunque già in corsa un altro deputato macroniano, il noto matematico Cedric Villani, che si è candidato contro il volere dei vertici del partito che per rappresaglia lo hanno espulso.