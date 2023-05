E vide che era molto bello!

Punti di vista sulla creazione

Un gruppo di studenti, una macchina fotografica e una riflessione sulla bellezza della creazione. La mostra fotografica vuole essere un percorso rivolto a giovani di istituti scolastici perché le diverse espressioni artistiche diventino occasione per riflettere e condividere con tutti alcuni punti di vista sul creato, a partire dal testo della Genesi: la bellezza, infatti, è il primo sostantivo con cui la creazione viene definita dai primi capitoli. Concretamente questa mostra vuole essere un viaggio, un esplorazione dell'ambiente che ci circonda per coglierne la bellezza, le risorse, le speranze, ma anche le incertezze e i limiti. L’evento inaugurale proporrà alcune considerazioni di fondo sulla salvaguardia del creato da parte di don Andrea Forest, in dialogo con due fotografi per “passione”, che recentemente hanno ricevuto riconoscimenti internazionali per i loro scatti: Giovanni Zenoni, selezionato tra i migliori 30 fotografi under 30 dall’AIPS, e Cristiano Vendramin, vincitore del premio Wildlife photographer of the year people’s choice award.

con don Andrea Forest (teologo), con Cristiano Vendramin (fotografo), con Giovanni Zenoni (fotografo)

con la collaborazione dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Vittorio Veneto