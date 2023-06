I vicini li pensavano in vacanza. Mamma, papà e i figli di 3 e 11 anni trovati morti

LONDRA - Oggi è stata identificata dalla polizia londinese la famiglia coinvolta nella terribile tragedia che ha scosso il tranquillo borgo di Hounslow. Quattro corpi senza vita sono stati scoperti ieri pomeriggio in un appartamento situato nella zona ovest della città. Le vittime sono Michal Wlodarczyk, 39 anni, sua moglie Monika Wlodarczyk, 35 anni, e i loro figli Maja Wlodarczyk, 11 anni, e Dawid Wlodarczyk, 3 anni.



L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per la mancanza di notizie della famiglia Wlodarczyk. Gli agenti intervenuti sul posto hanno fatto una macabra scoperta che ha scosso la comunità locale.



La polizia metropolitana di Londra ha avviato immediatamente un'indagine per determinare le cause dei decessi. Attualmente, le autorità non hanno ancora rivelato informazioni riguardanti l'accaduto e stanno effettuando rilievi scientifici sui corpi al fine di fare piena luce su questa tragica vicenda che ha sconvolto il quartiere londinese.



A guidare le indagini è il detective Linda Bradley, che ha dichiarato: "Vorrei rassicurare la comunità che gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per stabilire le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena possibile."



La polizia ha informato i parenti più stretti delle vittime, i quali saranno interrogati dagli investigatori. Inoltre, verrà fornito loro un supporto psicologico da parte di professionisti appartenenti alle forze dell'ordine locali. La comunità, ancora sotto shock per l'accaduto, si unisce nel dolore e nell'attesa di ulteriori sviluppi dell'indagine.



Secondo le testimonianze dei vicini, la famiglia Wlodarczyk era originaria della Polonia. Il signor Wlodarczyk lavorava come muratore, mentre sua moglie Monika svolgeva il lavoro di donna delle pulizie in un hotel. Queste informazioni, raccolte da Sky News, rendendo ancora più incomprensibile e sconcertante la tragedia che si è abbattuta su di loro.



Le mamme dei compagni di scuola di Maja Wlodarczyk hanno raccontato di non aver ricevuto notizie dalla famiglia sin dallo scorso martedì. Inizialmente, avevano pensato che la famiglia si fosse assentata per trascorrere una vacanza in occasione del 40º compleanno di Michal Wlodarczyk. Adesso, la scoperta di questa tragedia ha lasciato tutti sgomenti.