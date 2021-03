Vicenza, stupefacenti sequestrati in un negozio

VICENZA - Prodotti liquidi da inalazione, articoli contenenti inflorescenza di cannabinoidi, sono stati sequestrati in un negozio di Vicenza dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle attività di monitoraggio del territorio per il contrasto dei fenomeni illeciti.



La merce era posta in commercio sia nel distributore automatico all'esterno della vetrina sia all'interno del negozio (che risulta essere autorizzato alla vendita) dove era ben visibile un cartello riportante la scritta "In questo negozio trovi inflorescenze Cbd".



I prodotti sequestrati sono stati inviati al Laboratorio Chimico di Trieste per le analisi che hanno confermato la presenza di sostanze derivanti dalla coltivazione della cannabis.



Il titolare dell'esercizio è stato denunciato per la violazione relativa alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e per falsa dichiarazione su autocertificazione.