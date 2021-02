A Vicenza si intensificano i controlli contro le baby-gang

VICENZA - A Vicenza l'amministrazione locale mette nel mirino le baby-gang che stanno imperversando soprattutto nel centro storico.



A partire dal prossimo week-end e per almeno un paio di settimane, un presidio di militari dell'Esercito italiano con il supporto di carabinieri, polizia locale, polizia e guardia di finanza, sarà presente dal venerdì alla domenica con orari dalle 17 alle 19 circa, al Giardino Salvi e nelle zone limitrofe.



La decisione, attuata per prevenire i fenomeni di violenza da parte di giovani e giovanissimi provenienti da fuori città e che nei fine settimana si ritrovano in particolare nella zona del Giardino Salvi, è stata presa dal Comitato ordine e sicurezza provinciale.



La riunione era stata chiesta dal sindaco Francesco Rucco, e ha visto la presenza, tra gli altri, del Prefetto, del Questore e di tutti i comandanti delle forze dell'ordine.



"A seguito dell'aggressione subita da un'autista di Svt e il fenomeno delle baby gang che sta colpendo molte città italiane - spiega Rucco - ci siamo confrontati per garantire la sicurezza dei cittadini.



Giovani e giovanissimi, probabilmente condizionati dalle restrizioni anti Covid-19, si stanno rendendo protagonisti di atti di violenza ma devono capire che ciò non è tollerabile"