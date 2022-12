Vicenza ospita adunata nazionale Alpini nel 2024

VICENZA - L'edizione del 2024 dell'adunata nazionale degli Alpini si svolgerà a Vicenza. lo annuncia il presidente della Regione, Luca Zaia felice perchè "un''altra grande manifestazione arriverà in Veneto. L'esito della candidatura è stato decretato dal Consiglio Nazionale dell'Ana, riunito per l'occasione. Vicenza ha ottenuto 13 voti, contro gli 10 di Biella. "Grazie al team che ha permesso questo risultato - rileva Zaia -, composto dalla Regione Veneto, il Comune di Vicenza, la Sezione Monte Pasubio dell'Ana. Aspettiamo con orgoglio le penne nere nel nostro territorio, consapevoli dell'importanza e dei valori rappresentati dagli Alpini, per impegno sociale, storia e valore"