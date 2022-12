Vialli ricoverato, tifosi sui social: “Forza Gianluca”

LONDRA - Mondo dello sport e non solo in ansia per Gianluca Vialli le cui condizioni di salute, secondo La Gazzetta dello Sport, si sarebbero aggravate. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, "ieri da Londra, dove l’ex attaccante si è trasferito a vivere anni fa, è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Il momento è molto delicato: la prova - afferma la Gazzetta - è il viaggio della madre 87enne Maria Teresa, partita nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra".

I problemi di salute del campione, ora capo delegazione degli Azzurri, lo avevano recentemente costretto ad annunciare la sospensione dalle attività lavorative, quando il 14 dicembre scorso aveva comunicato la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attese nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni all'Europeo 2024. "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri", aveva detto Vialli. "L'obiettivo - spiegava - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio", il saluto dell'ex calciatore. Centinaia intanto i messaggi di affetto e vicinanza a Vialli twittati nelle ultime ore da tifosi e non in attesa di ricevere notizie ufficiali. "Forza, forza, forza, forza, Gianluca", "Forza Luca, combatti con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mollare, noi facciamo tutti il tifo per te. Questa è una battaglia importante, la più importante della tua vita, non puoi perderla", "Non mollare Gianluca", alcuni dei commenti apparsi solo negli ultimi minuti sui social.