Viagra contraffatto venduto come integratore: sequestro dei Nas

ROVIGO - Erano distribuiti come integratori alimentari, in realtà erano farmaci contraffatti contenenti il principio attivo 'Sildenafil', sostanza contenuta nel farmaco 'Viagra'. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Parma che hanno sequestrato in tutto 10mila capsule di questo prodotto per un valore commerciale di 65mila euro.



In coordinamento con Europol, le indagini hanno riguardato, oltre all'Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Romania, Germania e Stati Uniti. Cinque le perquisizioni effettuate nel nostro Paese, nelle province di Piacenza, Rieti, Torino, Rovigo e Milano presso società di logistica e commercio online. La società che commercializzava il prodotto aveva sede legale in Regno Unito ma base operativa in Spagna.



Qui il farmaco contraffatto arrivava dalla Cina sotto forma di integratore alimentare di origine naturale ma all'interno c'era il principio attivo contro la disfunzione erettile.



A quel punto, nella base spagnola, i prodotto veniva immesso sul mercato con denominazioni differenti per ogni Stato in modo da eludere ulteriormente i controlli.



In Spagna, grazie alla collaborazione con la Polizia National, sono stati arrestate otto persone, sequestrate altre migliaia di prodotti contraffatti e 21 conti correnti per un valore complessivo di circa tre milioni. OT