Viaggiatore in arresto cardiaco, i Poliziotti lo salvano col defibrillatore

MESTRE - Una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha salvato la vita ad un 60enne colto da infarto. È successo la settim ana scorsa, quando l’uomo, in viaggio con la moglie, è stato colto da malore al binario 8 della stazione di Mestre e si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

È stato dato l’allarme e gli agenti della Polfer, in servizio di vigilanza nello scalo, sono intervenuti, realizzando im m ediatam ente che l’uomo era in arresto cardiaco. Con grande prontezza, si sono m uniti di defibrillatore, presente a bordo di un convoglio, e hanno iniziato a praticare sul malcapitato un massaggio cardiaco, scongiurando il peggio, coadiuvati anche da un capotreno di “Italo NTV” di lì a poco sopraggiunto.



I sanitari del “118” hanno poi provveduto ad accompagnare l’uomo al locale Ospedale dell’Angelo, dove è giunto in situazione ancora critica, ma vivo grazie al tem pestivo intervento dei poliziotti. Sottoposto a intervento chirurgico, è stato dimesso ed è potuto tornare a casa.