Viaggiare in Italia: una meta lunga un sogno

Tutti conoscono l'Italia per le sue caratteristiche che la rendono la meta da sogno: dalle rovine iconiche di Roma, alle colline di vitigni della Toscana, i romantici corsi d'acqua di Venezia e il lungomare di Mergellina che bagna le pendici del Vesuvio a Napoli. Questi sono stati tutti focus del viaggiatore nostrano ed internazionale per secoli. Aggiungi cibo favoloso e paesaggi mozzafiato e hai tutti gli ingredienti per una vacanza indimenticabile.

Ma oltre ai luoghi d'interesse, com'è davvero un viaggio in Italia? Qual è il modo migliore per spostarsi nelle diverse città? Cosa dovresti indossare in base alle stagionalità scelte per la vacanza? Esistono compagnie in grado di aiutarmi attraverso contatti con le aziende sul posto? Ecco alcuni consigli pratici per aiutarti nel tuo cammino e assicurarti che il tuo viaggio in Italia sia un'esperienza davvero magica.

1. Firenze

Questa bellezza rinascimentale ha tutto ciò che serve per essere incoronata come la prima e immancabile tappa da compiere in Italia. Per cominciare, c'è la gloriosa architettura - chi potrebbe resistere all'allegra facciata rosa e verde e alla famosa cupola del Duomo, alla fotogenica Piazza della Signoria con la sua statuaria scultura del David di Michelangelo e alla tipicità dei negozi di Ponte Vecchio che attraversano il fiume Arno? Per la maggior parte dei turisti, tuttavia, la più grande attrazione di Firenze è il suo incredibile patrimonio di dipinti, affreschi e sculture di livello mondiale: secondo l'UNESCO, qui è possibile trovare il 30 percento delle opere d'arte più importanti del mondo.

2. San Gimignano

La Toscana è ricca di cittadine collinari accattivanti, ma San Gimignano predomina sopra il resto per il suo skyline caratteristico, irto di torri medievali e il suo centro storico straordinariamente intatto, un meraviglioso assemblaggio di edifici in pietra color miele. Le sue stradine tortuose ospitano chiese affrescate e palazzi gotici, e oltre le mura della città su tutti i lati, le colline sono ricoperte di vigneti e uliveti.

3. Venezia

Nessuno può dimenticare il suo primo assaggio di Venezia. Per quanto molte volte la si veda in foto, non ci si riesce mai a farsi cogliere abbastanza preparati alla vista di una città di maestosi palazzi di marmo seduti in cima a una laguna verde abbagliante. Ipnotizzante sotto il sole, lunatica d'atmosfera quando avvolta nella nebbia, coloratissima durante il suo celebre Carnevale, indimenticabile quando inonda nei periodi di alta marea: Venezia non è mai una cattiva idea. Ma ciò che rende davvero bella Venezia è il fatto che è interamente costruita su canali - quindi non c'è traffico o ingorgo di autobus e lungo molti canali, tutto ciò che puoi sentire è il rumore dell'acqua della laguna.

4. Roma

Roma, la capitale d'Italia, è un'altra delle città spettacolari d'Italia. È piena di storia radicata ed è sede del Colosseo, che è il più grande anfiteatro mai costruito. Immancabile deve essere la tappa al Foro Romano, che fu costruito nel 500 a.C. È stimolante e gratificante vedere un sito archeologico con così tanta storia. Vale la pena visitare anche il Pantheon, costruito nel 128 d.C., è anche un meraviglioso edificio da visitare. I re romani sono sepolti lì. La scenografica e romantica Fontana di Trevi è un luogo molto noto da vedere mentre si visitano le città più belle d'Italia. Di solito è circondato da italiani e turisti che ammirano la fontana e si cimentano nel rito scaramantico del lancio delle monete in acqua per ottenere fortuna. Non può mancare anche una passeggiata lungo lo struscio ricco di negozi di Via Condotti.

5. Sorrento e la costiera amalfitana

Sorrento gode di un trespolo privilegiato sull'alta penisola meridionale del Golfo di Napoli, nonché di una gloriosamente lunga stagione estiva che inizia sin dalle vacanze pasquali. Il suo labirintico centro storico ospita numerosi edifici barocchi e rinascimentali e il suo centro, Piazza Tasso, è un luogo divertente per un aperitivo. Per un tocco di romanticismo, dirigiti verso uno dei bar sulla terrazza degli hotel glamour sulla scogliera: il punto di vista perfetto per ammirare un inaspettato panorama.