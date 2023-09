Viaggia con un enorme toro seduto in auto al posto del passeggero

Viaggiava in auto con un enorme toro seduto a lato passeggero. È questa l’immagine che si è trovati di fronte gli agenti della polizia di Norfolk, in Nebraska, lo 30 agosto scorso. Non potevano credere a quello che vedevano i loro occhi. Un toro Watusi con enormi corna era seduto su una Ford accanto all’automobilista.

L’uomo per far posto all’animale ha rimosso parte del tettuccio, metà del parabrezza e il sedile dell’auto. Ha poi percorso l'autostrada per circa 50 chilometri prima di essere fermato e rispedito indietro, cavandosela con un avvertimento.

Foto via Facebook