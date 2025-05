Vertice di Istanbul senza Putin: in frenata la tregua tra Russia e Ucraina

TURCHIA - Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice di oggi 15 maggio a Istanbul, dove erano previsti nuovi colloqui tra Russia e Ucraina. La sua assenza pesa sulle trattative e allontana la proposta di una tregua di 30 giorni, avanzata da Kiev e sostenuta da diversi paesi occidentali.



Anche Donald Trump, atteso in caso di un incontro diretto tra i leader, non sarà presente. Il presidente statunitense prosegue il suo viaggio in Medio Oriente e ha delegato la rappresentanza americana al segretario di Stato Marco Rubio.



Mosca ha inviato una delegazione tecnica guidata da Vladimir Medinsky, consigliere del Cremlino, già coinvolto nei negoziati del 2022. Insieme a lui ci sono anche alti funzionari del ministero degli Esteri e della Difesa. Nessun membro di rilievo del governo o dello staff presidenziale.



La scelta ha colto di sorpresa Kiev, che sperava in un confronto diretto tra i capi di Stato. Il presidente ucraino sarà comunque presente a Istanbul, ma resta incerta la sua partecipazione effettiva ai tavoli.



Putin mantiene aperto il canale del dialogo, ma punta su un approccio più diplomatico e diluito. Le richieste avanzate nel 2022, come limiti al riarmo ucraino e interruzione degli aiuti occidentali, potrebbero tornare sul tavolo.



Nel frattempo, Washington oscilla tra aperture e pressioni. Trump ha parlato di possibili segnali positivi ma anche della necessità di capire se Mosca vuole davvero trattare. L’Unione Europea continua a sostenere la linea dura delle sanzioni.



L’incontro di Istanbul segna la ripresa del dialogo, ma l’assenza dei principali protagonisti ridimensiona le aspettative. Kiev spingerà per un cessate il fuoco immediato, mentre la Russia appare orientata a rinviare ogni svolta significativa.