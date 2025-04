Verstappen trionfa a Suzuka: dominio della Red Bull nel GP del Giappone

GIAPPONE - Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, ha conquistato il suo primo successo stagionale nel GP del Giappone, terza tappa del Mondiale di Formula 1. Con la sua Red Bull, Verstappen ha dominato la gara, precedendo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sul tracciato di Suzuka.



La gara è stata caratterizzata da poche emozioni, con Verstappen che ha difeso la sua posizione in pole fin dall'inizio. Le uniche scintille sono arrivate all'uscita dai box, dove l'olandese ha dovuto usare le maniere forti per mantenere la leadership contro Norris. La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto, mentre Lewis Hamilton è arrivato settimo.



Il GP del Giappone ha visto anche un momento storico con Kimi Antonelli, il più giovane pilota a guidare in testa a un Gran Premio, seppur per un breve periodo. La prossima sfida sarà il GP del Bahrain il 13 aprile.