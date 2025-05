Verso le Regionali 2025, Europa Verde al centrosinistra: “Serve subito un candidato unitario”

VENETO - I consiglieri regionali di Europa Verde, Renzo Masolo e Andrea Zanoni, intervengono nel dibattito interno alla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni regionali del 2025, sollecitando una decisione rapida e condivisa sul candidato presidente. “Mentre nel centrodestra, tra numero di mandati e data delle elezioni, non sanno più cosa inventarsi, è importante che tutti coloro che non si riconoscono in quel modo di fare politica convergano per fare squadra”, affermano Masolo e Zanoni, sottolineando la necessità di costruire un’alternativa solida e coesa. Secondo i due esponenti di Europa Verde, il Veneto è pronto a “cambiare pagina” e le cittadine e i cittadini si aspettano proposte politiche basate su “idee, una visione e un programma chiari e condivisibili”.

Tra le priorità indicate: il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, lavoro, giustizia sociale, ricerca, istruzione, salute pubblica, integrazione sociale, consumo di suolo, decarbonizzazione e lotta all’inquinamento. Masolo e Zanoni criticano il bilancio dell’attuale legislatura guidata dalla maggioranza di centrodestra: “Durante questi cinque anni abbiamo visto approvare in Consiglio regionale, da questa maggioranza, troppe leggi che peseranno come macigni sulle future generazioni, mentre lo stato di salute dell’economia veneta smentisce, da solo, le tante illusioni propinate da Zaia e i suoi.” Infine, il messaggio diretto alle forze del centrosinistra: “Ciò che ancora manca è un nome che sia effettivamente rappresentativo di tutte le forze all’interno della coalizione di centro-sinistra e che rappresenti tutti i Veneti, in modo particolare i più deboli.” Ora che “la verità è stata ristabilita su numero di mandati e termine della legislatura”, concludono, “non possiamo più permetterci di perdere altro tempo inseguendo le magagne interne al centro-destra.”