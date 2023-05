Verso la Croda Longa.

I versanti del Col Visentin sono selvaggi e duri. Una terra che si conquista con la fatica, ma che regala scorci e piccole perle che ripagano di tutto.

Partiremo dalla spiaggetta del Lago Morto per conquistare e attraversare "la burela", una spaccatura tra le rocce davvero suggestiva e unica. Arriveremo poi, superando anche un tratto di ghiaione, al piccolo e incantevole borgo di Caloniche di Sopra che domina dall'alto la Val Lapisina. E qui l'ambiente cambia, si apre con prati, muretti a secco e bellissime vedute.

Dopo aver consumato il nostro pranzo al sacco, rientreremo verso il Lago lungo una discesa dolce per poter ammirare così questo specchio d'acqua e magari, con un pò di fortuna, gli uccelli che ci vivono.

RITROVO: ore 9.30 parcheggio di fronte alla spiaggetta del Lago Morto, Borgo Piccin - Vittorio Veneto (TV)



LUNGHEZZA: 7,5 Km circa



DISLIVELLO: 600 m circa



DURATA: 5.5 ore circa, comprensive di spiegazioni, pause e pranzo al sacco



NOTE: il percorso presenta un paio di punti dove è necessario avere il piede fermo e dimestichezza con sentieri ripidi di ambiente montano

COSTI: 18 euro adulti, 9 euro bambini e ragazzi tra i 17 e i 6 anni. Non adatto a bambini piccoli. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia. Caldamente consigliati i bastoncini da trekking (sono disponibili alcune nostri bastoncini che verranno forniti fino ad esaurimento). Portare adeguata scorta d'acqua, snack e pranzo al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.