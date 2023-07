Verrà dimesso domani l'uomo colpito da un fulmine

VERONA - Verrà dimesso domani l'uomo di origine straniera che il 21 luglio scorso era stato colpito da un fulmine mentre si trovava sotto un albero durante una tempesta in piazza Porta Nuova, a Verona. Si è trattato del primo caso del genere in città, anche perché la gravità dell'arresto cardiaco dovuto alla potente scossa elettrica gli avrebbe potuto generare lesioni cerebrali permanenti.

La fortuna per il malcapitato è stata che, proprio nel momento in cui il fulmine l'ha colpito, stava passando in bicicletta un medico dell'Azienda ospedaliera: si tratta di Remy Joel Egoue Mongoue, dottore della Medicina nucleare Aoui, di origini camerunensi e laureato in Italia, che vive a Padova con la famiglia e che stava tornando a casa dopo il servizio. Il medico ha subito praticato il massaggio cardiaco impedendo al cuore di fermarsi, ha chiamato il 118, e quando l'auto medica è arrivata il cuore fibrillava ancora, ripartendo alla prima scossa del defibrillatore. All'arrivo in ospedale, il paziente è stato stabilizzato in Pronto soccorso, trasferito in Terapia intensiva, rimasto due giorni in stretta sorveglianza e poi trasferito in cardiologia, da cui uscirà domani, a meno di una settimana dall'episodio.

