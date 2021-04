Verona, Soccorso Alpino al lavoro per tutta la notte

VERONA - Si è concluso ieri sera alle 23 un intervento del Soccorso alpino di Verona, allertato attorno alle 21.20, per aiutare un uomo in difficoltà lungo il sentiero ai piedi della falesia di Ceredo.



Durante una passeggiata, infatti, un settantaquattrenne di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) aveva avuto dei problemi alle gambe e non riusciva più a reggersi in piedi. Risaliti dalle indicazioni dei familiari al punto in cui si trovava - in fondo al Vajo della Marciora - due squadre lo hanno raggiunto assieme agli infermieri dell'ambulanza e a un medico della Stazione. Una volta da lui, dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori lo hanno caricato sulla barella portantina e sollevato verso l'alto in tre riprese per contrappeso, fino ad arrivare alla Strada e affidarlo all'ambulanza. Sul posto anche i Vigili del fuoco.



Dopo una notte di ricerche, l'uomo del 1937 di Ala (Tn), il cui mancato rientro era stato denunciato ieri verso le 20.30, è stato trovato in buono stato di salute, anche se infreddolito e confuso, intorno alle 8.30 di questa mattina nei pressi di Malga Lavacchietto. L'uomo era uscito di casa per fare un giro in macchina sui monti Lessini, ma arrivato nei pressi del bivio del Pidocchio è rimasto bloccato a causa della neve. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 20.30 da parte dei familiari che erano stati contattati telefonicamente dall'uomo ma che non riuscivano a trovarlo sulla base delle sue indicazioni.



Il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l'intervento della Stazione di Ala, mentre veniva allertata la Stazione di Verona, già impegnata contestualmente in un altro intervento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ala.



Le ricerche si sono focalizzate inizialmente lungo le strade nella zona di Fosse e del passo delle Fittanze, sulla base delle indicazioni date dall'uomo con il quale è stato mantenuto un contatto telefonico, senza dare nessun esito. Attorno alle 3, al Soccorso alpino di Verona è stato chiesto di verificare la strada che da Fittanze porta al Bivio del Pidocchio e tre soccorritori con il quad la hanno percorsa, assieme all'elicottero di Trento in perlustrazione con le termocamere.



Avuto esito negativo, è stato aumentato il personale in ricerca, facendo preparare il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno e quello di Riva del Garda.



Intorno alle 4.30 il ritrovamento della macchina al bivio del Pidocchio senza il conducente che nel frattempo si era allontanato. Le ricerche si sono quindi concentrate nella zona, fin quando una squadra, seguendo delle tracce nella neve, lo ha ritrovato intorno alle 8.30 nei pressi della Malga, a circa 3 chilometri distanza dall'auto.



Sul posto è stato fatto arrivare l'elicottero di Verona Emergenza, che ha provveduto a valutarne le condizioni e a recuperarlo. L'anziano è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti del caso.