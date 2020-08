Verona, geologi:"La prevenzione sul territorio è sempre più urgente"

Il nubifragio di ieri sera e i conseguenti allagamenti che hanno colpito pesantemente le province di Verona, Vicenza e Padova "hanno messo in risalto, ancora una volta, l'urgenza di lavorare sulla prevenzione idrogeologica". È il messaggio lanciato dall'Ordine dei Geologi del Veneto, espresso dalla presidente Tatiana Bartolomei. "I cambiamenti climatici, l'eccessivo consumo del suolo e le conseguenze sul territorio - spiega - sono, ancora una volta, drammaticamente evidenti. La situazione venutasi a creare ieri ha chiarito che è sempre più urgente la prevenzione sul territorio, la corretta e puntuale gestione geologica".

Per i geologi eventi estremi come questi "richiamano l'urgente necessità di una gestione attenta e virtuosa, in cui la figura del geologo ha un ruolo imprescindibile in quanto tecnico esperto di quelle dinamiche che interagiscono con l'ambiente, con il costruito, con le infrastrutture. Questi episodi mettono inoltre in luce che c'è bisogno assoluto di una nuova visione della governance territoriale e di nuove strategie che prevedano l'aggiornamento delle Pianificazioni vigenti in primis e reali sinergie tra studi, progettazione geologica e progettazione strutturale urbanistica".