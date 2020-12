Verona, fiamme nella mansarda

VILLAFRANCA - I vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati oltre 5 ore per domare un incendio divampato ieri sera in una mansarda a Villafranca di Verona.



I pompieri sono intervenuti con 3 mezzi e 12 uomini.



E' stato necessario scoperchiare una falda di circa 40 metri quadri di tetto per fermare il fuoco ed evitare il coinvolgimento di tutta la struttura.



Lo stabile ha subito solo danni parziali che non hanno coinvolto il piano sottostante pertanto non si è reso necessario evacuare la famiglia che abita nell'appartamento.