Verona, Covid: assembramento davanti a bar, chiuso 5 giorni

VERONA - Un bar nel centro di Verona è stato chiuso per cinque giorni dalla Polizia locale.



Gli agenti sono intervenuti anche in base all'osservazione dei social network, dove erano state pubblicate immagini di assembramenti.



Il comandante della Polizia locale scaligera, Luigi Altamura, ha riferito che sul posto sono intervenute quattro pattuglie che hanno trovato decine di giovani, in gran parte minorenni, assembrati nel plateatico del locale. Per questo oltre alle sanzioni previste dal Dpcm, al gestore è stata applicata la sospensione della licenza.