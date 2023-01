Verona, arrestato con oltre 2,5 chili marijuana e hashish

VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno arrestato un 30enne residente nel capoluogo scaligero, trovato in possesso di due chilogrammi e mezzo di droga. Una pattuglia dei "Baschi verdi" durante un controllo nel quartiere di Veronetta, ha fermato un'automobile guidata dal trentenne. Nell'auto sono stati trovati 10 grammi di hascisc, ma l'agitazione dell'uomo ha indotto i militari a perquisire anche la sua abitazione, dove in una borsa c'erano 1,8 chilogrammi di marijuana e oltre 800 grammi di hascisc, già suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio. Così è scattato l'arresto e l'uomo è stato portato in carcere a Montorio in attesa della convalida.