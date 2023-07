Verifiche sull'uso del cellulare della trentenne che ha investito e ucciso 3 persone a Santo Stefano di Cadore

Ci sono le prime ipotesi sulla dinamica del tragico incidente stradale che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore, nel bellunese, dove un'intera famiglia è stata investita da un'auto, con un bilancio di tre morti e un ferito grave. La tragedia si è consumata nel pieno centro della località, mentre la famigliola stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella loro seconda casa di montagna.



Il drammatico impatto è avvenuto su un marciapiede stretto della strada regionale 355 che porta a Sappada. La vettura coinvolta nell'incidente era guidata da una donna tedesca trentenne, e sembra che gli investigatori stiano vagliando l'ipotesi dell'uso improprio del cellulare da parte della conducente.



La famiglia, composta da nonni, genitori e due bambini, si trovava sul marciapiede: uno dei bambini era nel passeggino condotto dalla madre, mentre l'altro era sulla biciclettina. La tragedia ha colpito duramente la famiglia, con la morte immediata del padre, Marco Antoniello, 48 anni, e della nonna, Maria Grazia Zuin, 65 anni. Il bambino di soli due anni è deceduto dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale di Belluno. La madre del bambino e il nonno sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sono gravi.



L'incidente ha avuto luogo in un momento in cui c'erano molte persone in centro, poiché si stava celebrando una funzione funebre. L'allarme è stato immediato e sul posto sono giunte le ambulanze, l'auto medica di Pieve di Cadore, l'ambulanza di Auronzo, i vigili del fuoco e i carabinieri.



Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che l'auto viaggiasse a forte velocità e non siano stati riscontrati segni di frenata. La distanza tra il punto dell'impatto e il luogo in cui sono stati ritrovati i corpi è di quasi 30 metri. La conducente dell'auto, anche lei coinvolta nell'incidente e in stato di choc, è stata condotta in ospedale a Pieve di Cadore. Gli investigatori hanno dovuto avvalersi dell'ausilio di una traduttrice per interrogarla.



“E’ una di quelle notizie che non vorresti mai leggere e che lascia completamente senza parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, ma anche un’intera comunità. Mi stringo al dolore dei familiari ai quali porgo le più sentite condoglianze personali e istituzionali”. E' quanto ha dichiarato il Presidente della Regione, Luca Zaia, quando ha saputo del grave incidente.