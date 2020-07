Vere Visioni.

Dal 9 luglio al 3 agosto si alterneranno sul palco spettacoli, reading, concerti e proiezioni dedicati sia ai bambini che ad un pubblico adulto, spaziando dal teatro dei burattini, al teatro di strada, passando per le letture e le narrazioni fino alle improvvisazioni musicali. La rassegna è promossa dalla Consulta Culturale Vittoriese con il patrocinio e il contributo del Comune di Vittorio Veneto e dal lavoro delle Associazioni culturali e singoli artisti che si sono resi disponibili per questa ripartenza. Ripartenza che vuol essere il primo sforzo dopo l’emergenza per poi proseguire in modo articolato e continuativo il prossimo autunno/inverno.