I Verdi tornano in consiglio regionale, dopo 10 anni di assenza in Veneto

“In questa durissima tornata elettorale, durante la quale abbiamo visto dilagare il centrodestra come in nessun'altra regione, i Verdi tornano in Consiglio Regionale del Veneto, dopo esserne stati assenti per 10 anni-”ha dichiarato Luana Zanella, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e responsabile di Europa Verde per il Veneto.

Ha proseguito“Cristina Guarda, consigliera uscente, esponente vicentina di Europa Verde, sarà la nostra rappresentante e non vi è dubbio che farà un'opposizione, e noi con lei, ancora più determinata e puntuale per porre al centro dell'agenda politica regionale ciò che continua a rimanere ai margini: giustizia ambientale e sociale, cambiamenti climatici, un Green Deal per il Veneto che porti alla conversione ecologica del nostro territorio martoriato da consumo del suolo, dissesto idrogeologico, grandi opere inutili e costose, penetrazioni illegali e mafiose”.