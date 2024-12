Vento forte in Veneto, da domani stato di attenzione su zone montane e pedemontane

VENETO - Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso per vento forte e ha dichiarando la fase operativa di attenzione, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento, dalle ore 00:00 di domani, 20 dicembre, alla stessa ora di sabato 21 dicembre sulle zone montane e pedemontane. È previsto vento forte anche sulla costa e pianura limitrofa, in particolare nel Veneziano, Basso Trevigiano, Pianura sud orientale, dalle ore 00:00 fino alle ore 14:00 di domani.