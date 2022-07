Vento forte, interventi in tutta la Regione

VENEZIA - Sono 170 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per le forti raffiche di vento che hanno investito le province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. Si segnalato rami spezzati, alberi caduti e finiti sulle strade, tetti scoperchiati.

A Vicenza sono 45 gli interventi. In zona stadio un albero è caduto ed è finito su un’autovettura in corsa nel sottopasso dello stadio. Fortunatamente illeso il conducente. Interventi in tutto il Basso Vicentino: Noventa, Sossano, Sarego e Agugliaro. Interventi anche sulla Pedemontana.

40 gli interventi nel Padovano: a Legnaro, Piove di Sacco, Cittadella, Ponso, Bovolenta, Arquà Petrarca, Monselice. 44 interventi nel Rodigino: a Rovigo, Badia Polesine, Rosolina, Trecenta, Castelvarano. Nel Veronese 43 interventi: a Cerea, Legnago, Bosco Chiesanuova, Castelmassa. Nel Veneziano 33 interventi.