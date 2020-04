Vento forte e grandine nel trevigiano: un pino si abbatte su un cavo telefonico

TREVISO – Vento forte e grandine, nel pomeriggio, in vari punti della provincia. Ci sono stati anche danni ed i vigili del fuoco hanno effettuato una dozzina di interventi, perlopiù causati dal vento.

A Treviso, in via Brigata Marche sono intervenuti per delle lamiere che si erano staccate da una struttura e sono volate via, in via Borgo Furo di Santa Bona un albero è caduto in strada, mentre in via dall’Orto, in un condominio di cinque piani, la guaina di copertura di un terrazzo è stata sollevata per una ventina di metri, ed in via 7 Aprile 1944 i pompieri sono dovuti accorrere per un lampione pericolante.

A Santa Lucia di Piave, in via Casarine, un palo delle Telecom è stato spezzato dal vento in via Casarine.

Un intervento particolarmente significativo è avvenuto in via Giorgione a Caselle di Altivole: un pino molto alto, circa trenta metri, si era adagiato su un cavo di un palo della Telecom. Qui sono giunti anche i carabinieri, che per consentire di procedere col taglio della pianta hanno chiuso la strada.