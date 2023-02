Vento forte, caduta alberi e tetto scoperchiato

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Il forte vento, per cui era stata diramata un'allerta meteo gialla, da parte della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, fino alle 15 di oggi, ha causato disagi soprattutto in Carnia, per la caduta di alberi e di cartelloni stradali, ma anche per lo scoperchiamento di un edificio disabitato. L'episodio più grave si è verificato a Forni di Sopra (Udine): un ramo spezzato ha centrato un'auto su cui viaggiava una famiglia: nessuno degli occupanti è rimasto ferito seriamente. L'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da Ampezzo, si è limitato a controllare una persona, per la quale non è stato necessario il ricovero in ospedale. La strada è rimasta chiusa per circa mezz'ora per permettere le operazioni di sgombero dei detriti e messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. La squadre comunali di Protezione Civile sono intervenute questa mattina anche a Paularo: le raffiche, oltre ad aver distrutto il tetto di una casa, hanno spostato anche le coperture di un'autorimessa pubblica. In Carnia stanno operando in molti comuni anche i Vigili del fuoco, per bonificare le strade dai detriti trasportati dal vento.