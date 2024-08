Venticinquenne di Conegliano colto da malore muore in mare a Jesolo

JESOLO - Un giovane di 25 anni di Conegliano , Mouhamadou Moustapha Ba, ragazzo di origine senegalese che giocava per la squadra del Campolongo, squadra militante in Seconda Categoriaè morto, pare per un malore, mentre stava facendo un bagno in mare a Jesolo. Il fatto è avvenuto nella spiaggia vicino a piazza Mazzini. Il giovane ha avuto un malore e gli amici hanno subito lanciato l'allarme.

Il ragazzo è stato soccorso dai bagnini che l'hanno portato a riva tentando di invano di rianimarlo. Sul posto è giunta un'ambulanza e l'elisoccorso decollato dall'Ospedale di Padova. I medici però non hanno potuto far niente.

