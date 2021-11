Ventenne muore travolta da due auto mentre partecipava alle nozze della sorella

TORRE DI MOSTO (VENEZIA) - Travolta da due auto all’uscita dal ristorante: muore una donna di vent'anni.

La tragedia sabato sera a Staffolo di Torre di Mosto: la donna è stata investita da due auto davanti a villa O’Hara dove era in corso una cena di nozze.



Era la sorella della sposa, di origine ungherese, invitata al matrimonio e giunta dall’estero per partecipare alla festa.



Erano le 21 circa quando la vittima, è uscita dalla villa a quanto pare per prendere una boccata d’aria durante la cena. In quel momento c’era molta nebbia.

Si era accesa una sigaretta quando è stata travolta da una Jeep Renegade: la ragazza è stata sbalzata nell’altra corsia, dove è stata centrata da una Opel Insigna.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma nonostante l’arrivo immediato del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri di Portogruaro.